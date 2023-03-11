У Дніпрі затримали групу озброєних осіб, причетних до хуліганських дій та організації шахрайських кол-центрів

В рамках розслідування поліцейські провели обшуки, в ході яких вилучили зброю та припинили діяльність 11 кол-центрів.

Оперативники міста Дніпра та Дніпропетровської області за участі працівників кримінального аналізу, за силової підтримки спецпризначенців КОРД та полку поліції особливого призначення, затримали групу нападників, які підозрюються у стрілянині 6 лютого на вулиці П. Нірінберга та організації шахрайських кол-центрів.

Правоохоронці провели комплекс оперативних та слідчих заходів, в ході яких встановили всіх учасників події. 10 березня відбулися 23 санкціоновані судом обшуки у місті Дніпрі, Києві та Павлограді, в рамках яких поліцейські вилучили рушницю, пістолети, близько тисячі набоїв, магазини до автомата, автомобіль, 400 одиниць комп’ютерної техніки та інші речові докази. Все вилучене направлено на експертне дослідження.

10 березня слідчі Дніпровського районного управління поліції повідомили двом чоловікам віком 22 та 25 років про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Двом фігурантам суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою. Тривають подальші слідчі заходи.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського районного управління поліції