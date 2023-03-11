У Дніпрі затримали групу озброєних осіб, причетних до хуліганських дій та організації шахрайських кол-центрів

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В рамках розслідування поліцейські провели обшуки, в ході яких вилучили зброю та припинили діяльність 11 кол-центрів.

Оперативники міста Дніпра та Дніпропетровської області за участі працівників кримінального аналізу, за силової підтримки спецпризначенців КОРД та полку поліції особливого призначення, затримали групу нападників, які підозрюються у стрілянині 6 лютого на вулиці П. Нірінберга та організації шахрайських кол-центрів.

поліцейська спецоперація у дніпрі: правоохоронці затримали групу озброєних чоловіків, причетних до хуліганських дій

Правоохоронці провели комплекс оперативних та слідчих заходів, в ході яких встановили всіх учасників події. 10 березня відбулися 23 санкціоновані судом обшуки у місті Дніпрі, Києві та Павлограді, в рамках яких поліцейські вилучили рушницю, пістолети, близько тисячі набоїв, магазини до автомата, автомобіль, 400 одиниць комп’ютерної техніки та інші речові докази. Все вилучене направлено на експертне дослідження.

поліцейська спецоперація у дніпрі: правоохоронці затримали групу озброєних чоловіків, причетних до хуліганських дій

поліцейська спецоперація у дніпрі: правоохоронці затримали групу озброєних чоловіків, причетних до хуліганських дій

поліцейська спецоперація у дніпрі: правоохоронці затримали групу озброєних чоловіків, причетних до хуліганських дій

10 березня слідчі Дніпровського районного управління поліції повідомили двом чоловікам віком 22 та 25 років про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Двом фігурантам суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою. Тривають подальші слідчі заходи.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
за матеріалами Дніпровського районного управління поліції

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