У Дніпрі затримали ймовірного терориста який влаштував вибух біля однієї з адміністративних будівель

Вибух у Дніпрі, що стався пообіді 14 грудня, кваліфікований як терористичний акт, поліцейські затримали підозрюваного.

Про це Національна поліція повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Зазначається, що близько 14:45 суботи в центрі Дніпра стався вибух біля однієї з адміністративних будівель.

Унаслідок вибуху загинув чоловік, ще четверо людей дістали поранення, серед них – двоє поліцейських.

“Потерплі наразі перебувають у лікарні. Медики борються за їх життя”, – поінформували в Нацполіції.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та всі профільні служби.

Попередньо встановлено, що фігурант діяв за вказівками російських спецслужб.

У результаті проведених оперативних заходів поліцейські спільно зі Службою безпеки України за кілька годин розшукали та затримали зловмисника у процесуальному порядку.

Затриманим виявився 37-річний місцевий житель.

“Слідчі СБУ кваліфікували подію як терористичний акт (ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України). Затриманому загрожує довічне ув’язнення. Тривають слідчі дії”, – зазначили в поліції.

У Службі безпеки України уточнили, що фігурант встановив і підірвав саморобний вибуховий пристрій біля будівлі місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За місцем проживання затриманого тривають обшуки.

Вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу й оголошення підозри за ст.258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).