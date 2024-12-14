У Дніпрі затримали ймовірного терориста який влаштував вибух біля однієї з адміністративних будівель
Про це Національна поліція повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.
Зазначається, що близько 14:45 суботи в центрі Дніпра стався вибух біля однієї з адміністративних будівель.
Унаслідок вибуху загинув чоловік, ще четверо людей дістали поранення, серед них – двоє поліцейських.
“Потерплі наразі перебувають у лікарні. Медики борються за їх життя”, – поінформували в Нацполіції.
На місці події працювала слідчо-оперативна група, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та всі профільні служби.
Попередньо встановлено, що фігурант діяв за вказівками російських спецслужб.
У результаті проведених оперативних заходів поліцейські спільно зі Службою безпеки України за кілька годин розшукали та затримали зловмисника у процесуальному порядку.
Затриманим виявився 37-річний місцевий житель.
“Слідчі СБУ кваліфікували подію як терористичний акт (ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України). Затриманому загрожує довічне ув’язнення. Тривають слідчі дії”, – зазначили в поліції.
У Службі безпеки України уточнили, що фігурант встановив і підірвав саморобний вибуховий пристрій біля будівлі місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
За місцем проживання затриманого тривають обшуки.
Вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу й оголошення підозри за ст.258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).