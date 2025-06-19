У Дніпрі затримали на крадіжці батька і сина, молодший злодій є фігурантом справи про смертельну ДТП
У Дніпрі затримано батька з сином, які протягом двох днів крали у супермаркеті. Загальна сума збитків складає майже 10 тисяч гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.
Як повідомляють джерела РБК-Україна, 18-річний хлопець є фігурантом справи щодо смертельної ДТП у Дніпрі, внаслідок якої загинула 10-річна дівчинка.
Деталі справи
У травні зловмисники, перебуваючи в супермаркеті, обирали товари й покидали приміщення, не розрахувавшись за покупки. Після перегляду камер відеоспостереження правоохоронці встановили особистості крадіїв. Ними виявились 55-річний чоловік та його 18-річний син, які вже є фігурантами інших кримінальних проваджень.
Обидвом було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Їм загрожує позбавлення волі строком до восьми років.
Смертельна ДТП у Дніпрі
Смертельна ДТП сталась 1 грудня, близько о 19:45 в районі вулиці Набережна Заводська. Тоді, згідно з даними слідства, водій BMW допустив зіткнення з Ford, який виконував маневр розвороту.
Внаслідок аварії загинула 10-річна пасажирка Ford. Також постраждали водій авто й ще троє пасажирів, серед яких двоє малолітніх дітей.
Водія BMW, 2005 року народження, було затримано. Зокрема було відкрито провадження за 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинили смерть або тяжкі тілесні ушкодження.
Також, як пишуть ЗМІ, підозру було оголошено й 17-річному пасажиру BMW через ненадання допомоги особі, яка перебувала в небезпечному для життя стані.