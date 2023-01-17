У Дніпрі затримали озброєного зловмисника, який намагався пограбувати магазин (фото)

Погрожуючи пістолетом, нападник вимагав у продавчині гроші. Жінці вдалося викликати службу охорони, після чого нападник одразу втік.

Злочин стався 15 січня близько 17:30 в одному з торгівельних магазинів по вулиці Янтарній м. Дніпра. Нападник зайшов до приміщення магазину та з погрозами став вимагати від працівниці закладу 5 тисяч гривень. Жінка натиснула тривожну кнопку та викликала охорону, після чого нападник втік без грошей.

Поліцейські відділення поліції № 2, оперативники Дніпровського районного управління поліції спільно з працівниками управління карного розшуку того ж дня встановили та затримали підозрюваного у злочині – 36-річного місцевого мешканця. Під час обшуку за місцем його мешкання виявили два пістолети та набої.

16 січня слідчі відділення поліції повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене статтею – до 15 років позбавлення волі. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського райуправління поліції