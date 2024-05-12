У Дніпрі затримали підозрюваного у нанесенні смертельних тілесних ушкоджень чоловіку

Конфлікт між фігурантом та потерпілим виник під час проведення сумісного дозвілля. Поліцейські затримали нападника за місцем його мешкання.

11 травня до поліції надійшло повідомлення про, те що біля одного із будинків по вулиці Данила Нечая виявлено тіло 49-річного чоловіка. Працівникам поліції вдалось встановити, що 10 травня між потерпілим та 24-річним чоловіком виникла сварка, під час якої підозрюваний вдарив по обличчю знайомого. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер.

Того ж дня оперативники кримінальної поліції відділення №7 спільно з оперативниками Дніпровського районного управління поліції затримали 24-річного чоловіка в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

11 травня слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до 10 років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП