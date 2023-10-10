У Дніпрі затримали злочинця, який побив до смерті 44-річного містянина

Неподалік магазину по вулиці Дзеркальній між чоловіками стався конфлікт, під час якого підозрюваний наніс потерпілому тяжкі тілесні ушкодження.

8 жовтня до поліції надійшло повідомлення про смерть 44-річного чоловіка в одному з будинків у Чечелівському районі міста. Під час відпрацювання виклику правоохоронці виявили на тілі чоловіка тілесні ушкодження.

Працівники відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції відновили події того дня та за вчинення злочину викрили 40-річного зловмисника. Як зʼясували правоохоронці, нападник сильно побив потерпілого під час сварки, після чого втік з місця злочину. Однак не надовго-його затримали оперативники.

9 жовтня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП