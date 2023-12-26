У Дніпрі затримано чоловіка, який погрожував підірвати гранату в будинку з дітьми

У будинку перебували маленькі діти підозрюваного 2-х та 4-х років, тож діяти потрібно було дуже обережно. Через вікно їх передали працівникам поліції. Ніхто з людей не постраждав.

Повідомлення про подію надійшло до поліції 25 грудня близько 10-ї вечора. На місце одразу виїхали спецпризначенці КОРД. Операцією керував начальник ГУНП в Дніпропетровській області Олександр Ганжа. В результаті злагоджених та професійних дій спецпризначенців чоловіка роззброїли та затримали. Ним виявився місцевий житель 27 років. У нього вилучили гранату Ф-1.

Під час подальшого обшуку у приміщенні виявили ще чотири гранати та димові шашки. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання зброї та боєприпасів). Також вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України (погроза вбивством).

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області