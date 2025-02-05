У Дніпрі злочинне угруповання рекетирів силою відібрало приміщення аптеки

Після того, як власники аптеки відмовилися щомісяця сплачувати так звані «відступні» за спокійне ведення бізнесу, ділки намагалися вигнати їх силою. Згодом, скориставшись відсутністю персоналу, захопили приміщенням та винесли усе майно. Сума завданих збитків сягає 2 000 000 гривень.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Нацполіції, ділки незаконно заволоділи приміщенням, в якому кілька років знаходилася аптека. Спочатку вони влаштовували штовханину з керівництвом аптеки, познімали зовнішні вивіски, тобто всіляко перешкоджали веденню бізнесу.

Згодом, вночі, захопили приміщення та вивезли все майно власників аптеки. За оперативними даними, усі дії зловмисників відбувалися під контролем криміналітету.

На підставі зібраних доказів учасникам угруповання — трьом місцевим мешканцям слідчі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 206 (Протидія законній господарській діяльності, що заподіяло велику шкоду, за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у підозрюваних гроші у різній валюті на загальну суму понад 560 000 гривень, медичні препарати, що належали власникам аптеки, автомобілі, зброю та боєприпаси, чорнові записи тощо.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання – до десяти років позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснює Центральна окружна прокуратура міста Дніпра.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України