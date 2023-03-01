У Дніпрі злочинній групі, яка видавала себе за військовослужбовців, оголошено про підозру у розбійному нападі та вимаганні

Працівники Департаменту внутрішньої безпеки та Офісу Генерального прокурора провели спецоперацію для затримання зловмисників.

У березні 2022 року на двох мешканців Дніпра скоїли розбійний напад: зловмисники видавали себе за представників одного із військових формувань. Для припинення діяльності зловмисників залучили сили Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

Правоохоронці з’ясували, що до складу групи входило семеро цивільних осіб, усі вони – місцеві мешканці. Зловмисники, одягнені у елементи військового однострою, увірвалися до помешкання двох потерпілих і, застосовуючи фізичне насилля, почали вимагати у них гроші та інші цінності. Не досягнувши бажаного результату, спільники насильно вивезли потерпілих у гараж, де під погрозами катувань та фізичної розправи продовжили вимагати гроші.

Під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора оперативники внутрішньої безпеки поліції спільно із працівниками ДБР, за фізичної підтримки бійців відділу швидкого реагування ДВБ та поліції особливого призначення ГУНП у Миколаївській області провели у фігурантів більше 20 санкціонованих обшуків.

Наразі всім учасників групи вже оголошено про підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 187 (Розбій) та ч. 4 ст. 189 (Вимагання). Їм загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України