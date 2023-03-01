У Дніпрі злочинній групі, яка видавала себе за військовослужбовців, оголошено про підозру у розбійному нападі та вимаганні

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Працівники Департаменту внутрішньої безпеки та Офісу Генерального прокурора провели спецоперацію для затримання зловмисників.

У березні 2022 року на двох мешканців Дніпра скоїли розбійний напад: зловмисники видавали себе за представників одного із військових формувань. Для припинення діяльності зловмисників залучили сили Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

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Правоохоронці з’ясували, що до складу групи входило семеро цивільних осіб, усі вони – місцеві мешканці. Зловмисники, одягнені у елементи військового однострою, увірвалися до помешкання двох потерпілих і, застосовуючи фізичне насилля, почали вимагати у них гроші та інші цінності. Не досягнувши бажаного результату, спільники насильно вивезли потерпілих у гараж, де під погрозами катувань та фізичної розправи продовжили вимагати гроші.

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Під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора оперативники внутрішньої безпеки поліції спільно із працівниками ДБР, за фізичної підтримки бійців відділу швидкого реагування ДВБ та поліції особливого призначення ГУНП у Миколаївській області провели у фігурантів більше 20 санкціонованих обшуків.

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Наразі всім учасників групи вже оголошено про підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 187 (Розбій) та ч. 4 ст. 189 (Вимагання). Їм загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України

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