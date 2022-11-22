У Дніпрі зловмисників викрили у шахрайстві з використанням фішингу на платформі оголошень

Використовуючи фішингові посилання, зловмисники привласнили понад 400 тисяч гривень. За скоєне їм може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Протиправну діяльність чотирьох жителів Павлограда викрили працівники управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області спільно зі слідчими Дніпровського районного управління поліції та у співпраці зі службою безпеки ПриватБанку.

Фігуранти знаходили оголошення щодо продажу товарів на тематичних платформах та для обговорення деталей писали продавцям у сторонні месенджери. Туди зловмисники надсилали фішингові посилання нібито про інтернет-оплату. Коли продавці переходили за посиланням та вводили дані банківської карти, ці відомості одразу ставали відомі шахраям.

Отримавши доступ до банківських рахунків, зловмисники переводили гроші потерпілих на підконтрольні картки, оформлені на третіх осіб. Встановлено, що у такий спосіб вони привласнили понад 400 тисяч гривень.

За місцями проживання фігурантів правоохоронці провели обшуки: вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-носії та банківські картки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство), ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України. Одному з фігурантів уже повідомлено про підозру.

Процесуальне керівництво Центральної окружної прокуратури Дніпра.

Департамент кіберполіції Національної поліції України