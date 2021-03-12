У Дніпрі зупинили водійку «під кайфом», позбавлену права керування на 10 років

Позбавлена права керування на 10 років, втім, вперто ігнорує рішення суду та сідає за кермо — патрульні зупинили водійку з ознаками наркотичного сп’яніння

Сьогодні патрульні зупинили на вулиці Калиновій автомобіль Toyota Camry, оскільки отримали орієнтування про те, що на ньому можуть пересувати особи, причетні до скоєння кримінального правопорушення.

За кермом перебувала 52-річна жінка. Водійка мала ознаки наркотичного сп’яніння, тож їй запропонували пройти медогляд в лікарні. Громадянка відмовилася.

Під час поверхневої перевірки в неї виявили два сліп-пакети з невідомою речовиною, схожою на наркотичну.

Також стало відомо, що жінка в грудні минулого року позбавлена права керування автомобілем на 10 років. На неї патрульні склали відповідні адміністративні матеріали та викликали слідчо-оперативну групу.

Патрульна поліція Дніпропетровської області