У дніпровського «наркоаграрія» виявили рослини конопель на півтора мільйона гривень

Одну з кімнат будинку чоловік обладнав теплогідроізоляцією, штучним освітленням та системою поливу, де вирощував коноплю.

Як встановили правоохоронці, 27-річний житель Дніпра ув орендованому домоволодінні облаштував приміщення для вирощування нарковмісних рослин в штучних умовах.

11 травня під час обшуку поліцейські управління боротьби із наркозлочинністю Дніпропетровщини вилучили 13 «елітних» рослин конопель та 500 грамів канабісу.

Вилучені речовини направили на проведення експертизи. За цінами «чорного ринку» вартість вилучених наркозасобів складає понад 1,5 млн гривень.

За вказаним фактом слідчим відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель). Вирішується питання стосовно повідомлення про підозру.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області