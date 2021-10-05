У Дніпровському районі столиці правоохоронці затримали чоловіка за вбивство сина

Під час сварки зловмисник схопив кухонний ніж та кілька разів вдарив ним родича. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. Слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, за який йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

До столичної поліції на спецлінію 102 від лікарів «швидкої» надійшло повідомлення про те, що у кватирі на бульварі Шамо вони виявили мертвим чоловіка з ножовими пораненнями. За вказаною адресою прибули наряд поліції охорони та слідчо-оперативна група.

Як розповів начальник відділення слідчого відділу Дніпровського управління поліції Павло Шаламов, правоохоронці встановили, що потерпілий отримав ножові поранення під час конфлікту з родичем:

«Ми з`ясували, що у ході сварки батько схопив ніж та кілька разів вдарив ним у груди та спину сина. Потерпілий встиг вийти у коридор, де його побачила сусідка і викликала швидку медичну допомогу. Лікарі намагалися реанімувати чоловіка, але констатували його смерть. Для встановлення остаточної причини смерті тіло 30-річного чоловіка направлено на судово-медичну експертизу».

Правоохоронці затримали 55-річного киянина у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а також вилучили у нього ніж зі слідами бурого кольору, який відправили на експертне дослідження.

«Розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. За погодженням із Дніпровською окружною фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину та направлено клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі», — зазначив Павло Шаламов.

Відділ комунікації поліції Києва