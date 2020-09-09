У Дніпровському районі столиці затримали двох жінок за скоєння розбійного нападу

Під час знайомства та розпиття спиртних напоїв зловмисниці підсипали у напій потерпілого клозепін. Коли чоловік втратив свідомість, правопорушниці відібрали у нього особисті речі, однак відразу були затримані працівниками поліції.

Ввечері до 41-річного чоловіка на вулиці Сиваській підійшли двоє жінок та запропонували випити, на що він погодився. Під час спільного відпочинку зловмисниці підсипали у напій нового знайомого лікарський препарат, після чого він втратив свідомість.

Скориставшись ситуацією, правопорушниці відібрали у своєї жертви гроші, банківські картки, ювелірну прикрасу та мобільні телефони. Про те, дії жінок помітили працівники оперативно-пошукового відділу столичної поліції, які перебували на відпрацюванні району, та зупинили їх для перевірки. Під час поверхневого огляду в них виявили речі, які їм не належали та медичний препарат, який за висновком експертизи – клозепін.

Потерпілого з сильним отруєнням госпіталізували у лікарню, а зловмисниць затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – 48-річна жінка, яка раніше судима за крадіжки і шахрайство та 25-річна дівчина, яка притягувалася до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Затриманим повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Також працівники поліції перевіряють причетність зловмисниць до скоєння аналогічних злочинів на території столиці.

Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Києва