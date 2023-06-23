У Дніпровському районі встановили двох неповнолітніх дівчат, які пошкодили сім надгробних плит на цвинтарі

За даним фактом поліція Дніпра відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України.

22 червня до поліції надійшло повідомлення про те, що на цвинтарі в селі Новопокровка невідомі пошкодили памʼятники на могилах та вирвали ялинку біля памʼятника військовослужбовця ЗСУ. Поліцейські офіцери громади встановили, що до цього причетні двоє місцевих дівчат 13 та 14 років.

Слідчі відділення поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Неповнолітніх дівчат та їх батьків опитали, злочин задокументували. Правопорушення перебуває на контролі поліцейських з ювенальної превенції. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського районного управління поліції