У Дніпровському районі встановили двох неповнолітніх дівчат, які пошкодили сім надгробних плит на цвинтарі

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За даним фактом поліція Дніпра відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України.

22 червня до поліції надійшло повідомлення про те, що на цвинтарі в селі Новопокровка невідомі пошкодили памʼятники на могилах та  вирвали ялинку біля памʼятника військовослужбовця ЗСУ. Поліцейські офіцери громади встановили, що до цього причетні двоє місцевих дівчат 13 та 14 років.

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Слідчі відділення поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Неповнолітніх дівчат та їх батьків опитали, злочин задокументували. Правопорушення перебуває на контролі поліцейських з ювенальної превенції. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
за матеріалами Дніпровського районного управління поліції

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