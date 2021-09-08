У Дрогобичі винесли вирок чоловікові, що займався крадіжками та шахрайством

Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо раніше неодноразово судимого 30-річного мешканця Дрогобича, якого обвинувачували у вчиненні численних крадіжок та шахрайстві (ч.3 ст.15, ч.3 ст.185, ч.2 ст.190 КК України).

Встановлено, що чоловік неодноразово вчиняв майнові злочини, «спеціалізувався» в основному на крадіжках з житлових та нежитлових приміщень.

Так, зокрема у липні минулого року посеред ночі проник у приміщення катедрального собору Пресвятої Трійці, що знаходиться у місті Дрогобичі, звідки таємно намагався викрасти 18 тис грн. Однак, був викритий священнослужителями, тому змушений був втекти, не довівши задумане до кінця.

Обкрадаючи гаражні, житлові та нежитлові приміщення мешканців міста, обвинувачений завдав потерпілим майнову шкоду на понад 140 тис грн.

Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Дрогобицької окружної прокуратури, визнав обвинуваченого винним та призначив покарання – 5 років та 3 місяці позбавлення волі.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури