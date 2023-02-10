У Дрогобичі затримали зловмисника, який вдарив знайомого сокирою по голові

Травмований чоловік перебуває в реанімації. За скоєне затриманому, 66-річному місцевому мешканцю, загрожує покарання – до восьми років позбавлення волі.

Як встановили співробітники Дрогобицького районного відділу поліції, подія сталась 9 лютого близько 19.00 в одному з будинків на вулиці Грюнвальдській у райцентрі.

50-річний місцевий житель прийшов додому до свого знайомого, де розпивав спиртне з господарем. Зненацька власник помешкання схопив сокиру та завдав нею удару гостю в ділянку голови, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження. Травмований чоловік зумів викликати лікарів швидкої допомоги, а ті, в свою чергу, повідомили про подію правоохоронців. Зараз потерпілий перебуває у реанімації.

На місці скоєння злочину працювали слідчо-оперативна група, оперативники кримінальної поліції та співробітники інших служб Дрогобицького районного відділу поліції.

Поліцейські затримали 66-річного господаря помешкання в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області