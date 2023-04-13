У Дрогобицькому районі затримали зловмисника, який завдав ножових поранень двом своїм односельчанам

Як встановили правоохоронці, 35-річний мешканець одного з селищ району поранив потерпілих під час конфлікту, який виник через те, що вони зробили йому зауваження про неприпустимість розпивання спиртного на зупинці громадського транспорту. За скоєне затриманому загрожує покарання – позбавлення волі на строк до восьми років.

Повідомлення про двох чоловіків, доставлених у районну лікарню з ножовими пораненнями, надійшло у поліцію від медиків 11квітня. В одного з потерпілих, 40-річного мешканця одного з селищ Дрогобицького району, лікарі діагностували, зокрема, «проникаюче поранення черевної порожнини», в іншого, його односельчанина віком 21 рік – «проникаюче поранення грудної клітини». Стан обох пацієнтів медики оцінили як важкий.

До розкриття злочину були задіяні слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Дрогобицького районного відділу поліції.

Як встановили правоохоронці, того дня близько 22.00 потерпілі, проїжджаючи на велосипедах повз зупинку громадського транспорту, зробили зауваження чоловіку, який розпивав там спиртне. Після цього між ними виник конфлікт, під час якого зловмисник завдав односельчанам тілесних ушкоджень своїм кишеньковим ножем та втік з місця події.

Поліцейські провели комплекс оперативно-розшукових заходів, вивчили записи камер відеоспостереження, розташованих у рамках програми «Безпечна Львівщина», встановили місце перебування зловмисника, 35-річного мешканця селища та затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Дрогобицької окружної прокуратури, повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування триває. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Львівської області