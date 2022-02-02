У ДТП на автодорозі Одеса-Кучурган загинуло подружжя. Винуватець кинув авто та втік (фото)

Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Ford» виїхав на зустрічну смугу, де зітнувся з автівкою «Skoda» під кермуванням 46-річного жителя Овідіополя. Чоловік та його 42-річна дружина загинули на місці аварії, а її ймовірний винуватець кинув автомобіль на дорозі та втік.

Подія сталася 1 лютого близько пів на першу годину дня між селами Каменка та Щербанка в Одеському районі.

На місці події працювала слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод СУ ГУНП в Одеській області. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Просимо відгукнутися очевидців події та водіїв з відеореєстраторами, які вчора вдень їхали автодорогою М-16, зокрема ділянкою Одеса-Кучурган: якщо вам відома будь-яка інформація про обставини ДТП чи можливе місце знаходження водія «Ford», повідомте на спецлінію «102».

Відділ комунікації поліції Одеської області