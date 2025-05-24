У ДТП на Кіровоградщин загинули троє людей, ще двоє отримали тілесні ушкодження

Подія сталася 24 травня 2025 року близько 5.00 на автодорозі Т-1214 сполученням Миколаївка- Новоархангельськ у напрямку автодороги М-30. Відбулося зіткнення чотирьох транспортних засобів: “Мercedec-Benz Sprinter”, “Volkswagen Transporter”, ” Volkswagen Polo” та вантажівки “МАН”.

Унаслідок автопригоди водій “Mercedec”, його пасажир та водій “”Volkswagen Transporter” (1958,1980 р.н.) – загинули на місці. Пасажирка “Mercedes” та водій “МАН” отримали тілесні ушкодження.

За фактом автопригоди розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 кримінального кодексу України. Обставини події з’ясовують слідчі.

ГУ Національної поліції в Кіровоградській області