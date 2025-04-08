У ДТП на Коростенщині загинула жінка, ще трьох людей травмовано (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася вранці 7 квітня неподалік села Бехів Коростенського району.

Попередньо встановлено, що близько 6:00 32-річний водій автомобіля «Renault Laguna», в якому перебували жителі Овруцької громади, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з автомобілем «Volkswagen Golf» під керуванням 37-річного коростенця.

У результаті ДТП тілесні ушкодження отримали обидва водії, а також 70-річна та 39-річна пасажирки автомобіля «Renault Laguna».

Усіх їх було госпіталізовано до Коростенської центральної міської лікарні. На жаль, старша з пасажирок померла в реанімаційному відділенні.

Нині триває встановлення всіх причин та обставин події в межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Шановні водії! У зв’язку з ускладненням погодних умов, закликаємо вас бути максимально уважними! Дощ, сніг та ожеледиця значно збільшують ризик ДТП. Обирайте безпечну швидкість та дистанцію, уникайте різких маневрів і гальмувань. Дбайте про власну безпеку та безпеку інших!

Відділ комунікації поліції Житомирської області