У ДТП на Київщині загинув 15-річний пасажир мопеда, за кермом якого був 13-річний підліток

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Двоє підлітків їхали узбіччям на мопеді в напрямку столиці

У Київській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, в якій загинув 15-річний підліток. Легковик зіткнувся з мопедом, на якому їхали двоє неповнолітніх. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

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