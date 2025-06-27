У ДТП на Київщині загинув 15-річний пасажир мопеда, за кермом якого був 13-річний підліток

Двоє підлітків їхали узбіччям на мопеді в напрямку столиці

У Київській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, в якій загинув 15-річний підліток. Легковик зіткнувся з мопедом, на якому їхали двоє неповнолітніх. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Повідомляється, що днями на 83-му кілометрі автодороги Київ–Одеса, неподалік міста Біла Церква, сталася дорожньо-транспортна подія. Як вдалося встановити правоохоронцям, двоє підлітків їхали узбіччям на мопеді в напрямку столиці. Позаду рухався легковик «KIA», який допустив зіткнення з мопедом.

«Внаслідок ДТП загинув 15-річний пасажир, 13-річного кермувальника мопеда ушпиталили з тілесними ушкодженнями», –повідомили поліцейські.