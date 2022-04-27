У ДТП на Львівщині загинули 3 людей – повідомлено про підозру капітану поліції (фото)

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру в.о. начальника сектору одного із районних відділів поліції Львівщини, який порушив правила безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).

За даними слідства, 25 квітня 2022 року у місті Мостиська Яворівського району підозрюваний порушив правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення із іншим автомобілем. Внаслідок ДТП водій зустрічного авто та двоє його пасажирів загинули на місці пригоди, а ще дві особи знаходяться у реанімації.

Слідчі дії тривають, вирішується питання щодо обрання підозрюваному найсуворішого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Територіального управління Державною бюро розслідувань, розташованого у місті Львові.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури