У ДТП на Миколаївщині загинув водій ВАЗу та травмувалася неповнолітня пасажирка

14 лютого близько 09:00 на автодорозі Н-11 «Миколаїв — Дніпро» неподалік м. Баштанка сталась дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки DAF із напівпричепом та ВАЗ-2105.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів сталося перекидання легковика — 45-річний водій загинув на місці події, його 13-річну пасажирку з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу.

56-річний керманич вантажівки не постраждав.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого». Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

Правоохоронці встановлюють обставини та причини автопригоди.

Прохання до всіх, хто володіє будь-якою інформацією про обставини зазначеної дорожньо-транспортної пригоди або можуть надати записи з відеореєстраторів, які зафіксували вказану автоаварію, звернутись за адресою: м. Баштанка, вул. Семена Бойченка, 5, тел. (05158)-2-71-56 або 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області