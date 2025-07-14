У ДТП на Первомайщині травмувались четверо людей, у тому числі двоє неповнолітніх (фото)

Вчора, 13 липня, близько 17:20 на польовій дорозі між селами Благодатне та Воєводське Благодатненської громади Первомайського району відбулось зіткнення між автомобілями Renault Megane та Opel Astra.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 40-річний водій Opel та його 7, 14 та 34-річні пасажири з тілесними ушкодженнями були доставлені до медичного закладу. 36-річний водій Renault травмувань не зазнав.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди.

Триває досудове розслідування.

Первомайський районний відділ поліції