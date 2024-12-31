У ДТП на Прикарпатті загинули дівчина та четверо хлопців, серед них – неповнолітні (фото)

Увечері 30 грудня на автодорозі Н-09 “Мукачево-Львів” трапилась ДТП за участі легкового та вантажного автомобілів.

На Прикарпатті, у селі Насташине, в аварії за участі легкового та вантажного автомобілів загинули п’ятеро людей.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.

30 грудня о 21:49 надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Н-09 “Мукачево-Львів” трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі легкового та вантажного автомобілів.

По прибуттю рятувальники за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували тіла 15-річної та 18-річної дівчини та трьох хлопців 2004, 2006 та 2008 років народження. Також, на місці події надзвичайники відключили клеми акумуляторних батарей для запобігання загорянню.

До ліквідації ДТП було залучено 19 рятувальників та 4 одиниці техніки. На місці події працювала психологиня, яка надавала психологічну допомогу та підтримку очевидцям та родичам загиблих.

“Подія класифікується як надзвичайна ситуація техногенного характеру об’єктового рівня. Всі обставини даної події встановлюють правоохоронці”, – зазначили в ДСНС. // LB.ua