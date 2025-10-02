У ДТП на трасі Київ–Одеса загинули жінка та її неповнолітня донька. Також постраждала бабуся останньої (фото)

Подія сталася учора, 1 жовтня, близько 23 години неподалік села Троїцьке Любашівської громади Подільського району.

Як зазначив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Одеській області Дмитро Слюта, попередньо встановлено, що 35-річний водій легкового автомобіля «Mersedes-Benz» не обрав безпечну швидкість руху, не дотримався дистанції та допустив зіткнення з автопоїздом «MAN-TGA» із напівпричепом під керуванням 44-річного водія, що рухався попереду.

Унаслідок ДТП постраждали троє пасажирів легковика: 46-річна жінка та її 16-річна донька, на жаль, загинули, а 73-річна бабуся дівчинки з різними травмами доправлена до лікарні.

Водії не травмувались, перевірка на стан сп’яніння показала, що вони були тверезі.

На місці працювали співробітники територіального підрозділу поліції і слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод слідчого управління обласної поліції.

Відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Нею кваліфікується порушення правил дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох людей. Зауважимо: цей злочин карається позбавленням волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Водія легковика поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

У рамках провадження буде проведено низку судових експертиз. Встановлюються повні обставини події.

Поліцейські вкотре закликають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, бути обережними та уважними за кермом.

Подільське районне управління поліції Одещини