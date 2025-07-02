У ДТП на Ужгородщині семеро травмованих, серед них троє дітей (фото)

1 липня о 21:32 до поліції надійшло повідомлення від медиків «швидкої» про ДТП з потерпілими у селищі Середнє Ужгородського району.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Відділу поліції №1 Ужгородського райуправління поліції. Правоохоронці провели першочергові заходи та з’ясували попередні обставини автопригоди.

Наразі відомо, що 26-річна мешканка села Худльово Ужгородського району, керуючи автомобілем «Volkswagen», не врахувала дорожньої обстановки та здійснила виїзд із другорядної дороги на головну, де зіткнулася з автомобілем «Skoda», яким керував 24-річний житель села Загаття Хустського району.

Внаслідок зіткнення обох водіїв із травмами госпіталізували до лікарні. У них медики здійснили забір крові на вміст алкоголю та наркотичних речовин.

Окрім цього, до медзакладу було доставлено п’ятьох пасажирів автомобіля «Volkswagen», серед них троє малолітніх дітей віком 4, 6 та 12 років. Чотирьох травмованих госпіталізували, а 52-річну жінку після огляду медиків відпущено на амбулаторне лікування.

За даним фактом слідчі Головного управління Нацполіції в Закарпатській області внесли відомості до Єдиного реєстру досудового розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. У справі призначать експертні дослідження, щоб встановити усі об’єктивні обставини автопригоди.

Досудове розслідування триває.

Поліція Закарпатської області