У ДТП поблизу Сваляви одна жінка загинула, ще четверо людей травмовані (фото)
19 грудня, близько 19:00, на лінію «102» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду між населеними пунктами Свалява та Сусково.
На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції. Провівши необхідні першочергові слідчі дії, попередньо встановлено, що 32-річний мешканець міста Золочів Львівської області, рухаючись на автомобілі «BMW», виїхав на зустрічну смугу руху – і зіткнувся з автомобілем «Mercedes».
У зустрічному автомобілі крім водія – 60-річного жителя села Приборжавське Хустського району, перебували ще три пасажирки віком 25, 58 та 60 років.
Усіх учасників дорожньо-транспортної пригоди із численними травмами було госпіталізовано до медичного закладу. Проте за кілька годин 58-річна пасажирка «Mercedes», мешканка села Приборжавське, померла в реанімаційному відділенні лікарні.
Водії транспортних засобів освідчені на стан алкогольного сп’яніння – за кермом вони перебували тверезими.
32-річного водія автомобіля «BMW» поліцейські затримали в порядку статті 208 КПК України. Наразі він перебуває під охороною у медзакладі.
За даним фактом слідчі Головного управління Національної поліції в Закарпатській області відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Усі детальні причини та обставини аварії поліцейські з’ясують у ході слідства.