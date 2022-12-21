У ДТП поблизу Сваляви одна жінка загинула, ще четверо людей травмовані (фото)

19 грудня, близько 19:00, на лінію «102» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду між населеними пунктами Свалява та Сусково.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції. Провівши необхідні першочергові слідчі дії, попередньо встановлено, що 32-річний мешканець міста Золочів Львівської області, рухаючись на автомобілі «BMW», виїхав на зустрічну смугу руху – і зіткнувся з автомобілем «Mercedes».

У зустрічному автомобілі крім водія – 60-річного жителя села Приборжавське Хустського району, перебували ще три пасажирки віком 25, 58 та 60 років.

Усіх учасників дорожньо-транспортної пригоди із численними травмами було госпіталізовано до медичного закладу. Проте за кілька годин 58-річна пасажирка «Mercedes», мешканка села Приборжавське, померла в реанімаційному відділенні лікарні.

Водії транспортних засобів освідчені на стан алкогольного сп’яніння – за кермом вони перебували тверезими.

32-річного водія автомобіля «BMW» поліцейські затримали в порядку статті 208 КПК України. Наразі він перебуває під охороною у медзакладі.

За даним фактом слідчі Головного управління Національної поліції в Закарпатській області відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Усі детальні причини та обставини аварії поліцейські з’ясують у ході слідства.

Поліція Закарпатської області