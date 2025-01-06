У ДТП у Житомирському районі загинув пасажир авто: керманич був у нетверезому стані (фото)

Повідомлення про ДТП у Березівській громаді, на автодорозі між селами Давидівкою та Барашівкою, надійшло до правоохоронців 4 січня близько 14:30. На місці події працювала слідчо-оперативна група Житомирського райуправління поліції.

У ході першочергових слідчих дій було встановлено, що 40-річний водій автомобіля «Chevrolet», рухаючись у напрямку с. Барашівки, не врахував дорожніх обставин, проявив неуважність до їх змін та допустив некерований рух транспортного засобу. Внаслідок цього легковик виїхав за межі проїзної частини автошляху та зіткнувся з деревом.

На жаль, від травм, отриманих у результаті ДТП, 52-річний пасажир автомобіля помер у лікарні.

У медичному закладі було зафіксовано, що водій легковика перебував за кермом у нетверезому стані (2,35 проміле).

Відтак слідчі Житомирського районного управління затримали керманича у процесуальному порядку. 5 січня чоловікові було повідомлено про підозру в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) КК України. Триває досудове розслідування.

Згідно з чинним законодавством за таке діяння підозрюваному може загрожувати від п’яти до десяти років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий же термін.

Житомирське районне управління поліції