У ДТП в Південноукраїнську двоє осіб загинули, ще двоє зазнали травмувань – нетверезого 30-річного водія затримали (фото)

Вчора, 15 грудня, приблизно о 18:20 на автодорозі «Благовіщенське – Миколаїв» по вулиці Європейській у Південноукраїнську водій Volkswagen Transporter, за попередніми даними, допустив зіткнення із автомобілем Hyundai H-1.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажири Hyundai 34-річна жінка та 39-річний чоловік загинули на місці події.

32-річного пасажира Volkswagen та дев’ятирічну дитину з Hyundai з тілесними ушкодженнями різних ступенів тяжкості доставили до медичного закладу.

За результатами освідування у водія Volkswagen виявили 0,6 проміле алкоголю.

Слідчі поліції кваліфікували подію за ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння».30-річного керманича Volkswagen слідчі затримали у порядку ст. 208 КПК України та нині вирішується питання про оголошення йому про підозру

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.

Нині поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди, призначені відповідні експертизи. Досудове розслідування триває.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини ДТП, звернутись за телефонами 099-725-23-00 або 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області