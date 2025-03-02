У ДТП в столиці травмувалися п’яний водій та троє його пасажирів (фото)

Автопригода сталася сьогодні близько другої години ночі, під час комендантської години, за порушення якої законодавством досі не передбачена відповідальність.

Рухаючись на Берестейському проспекті, 34-річний водій легковика не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем MAN, який рухався у попутному напрямку.

Внаслідок удару тілесні ушкодження отримали винуватець автопригоди, який перебував напідпитку (2,1 проміле), та троє його пасажирів, яких з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості було госпіталізовано до лікарні.

Слідчі затримали порушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Кримінальне провадження розпочато за ч. 1 ст. 286-1 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані спʼяніння. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва