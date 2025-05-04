У ДТП з перекиданням на Білоцерківщині загинула пасажирка авто, п’яний водій та ще двоє пасажирів травмувалися (фото)

1 травня о 21:40 на одній із вулиць в селі Шаліївка Сквирської громади сталась дорожньо-транспортна подія.

Попередньо поліцейські встановили, що 34-річний водій «Subaru» не впорався з керуванням та допустив виїзд за межі дороги, де транспортний засіб перекинувся.

Внаслідок аварії одна пасажирка автомобіля від отриманих тілесних ушкоджень загинула на місці. Крім того, водій та ще двоє пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

За результатами медичного освідування у кермувальника легковика виявлено 1.19 проміле алкоголю в крові. Правоохоронці затримали зловмисника у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі слідчого управління поліції Київської області розпочали кримінальне провадження за даним фактом (ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває.

Поліція Київщини закликає водіїв дотримуватися правил дорожнього руху. Також наголошує на категоричній забороні керування транспортними засобами у стані сп’яніння.

Поліція Київської області