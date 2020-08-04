У Дубно військовий убив колегу за те, що вчасно не заступив на службу

Стали відомі деталі злочину, який намагалися приховати у військовій частині.

Як повідомляють «Надзвичайні новини», молодший сержант покарав стусанами солдата-контрактника, який запізнився на чергування.

Після ударів 37-річний житель Костопільського району впав та вдарився головою. Коли конфлікт вичерпався, той потерпілий ліг спати та уже не прокинувся. До лікарні солдата привезли у стані клінічної смерті, проте травми були настільки серйозні, що лікарі не змогли врятувати його життя.

У загиблого лишилася дружина та двоє маленьких дітей.

За версією слідства, 30-річний молодший сержант Андрій двічі так вдарив колегу, що його мізки перетворилися на кашу.

Керівництво військової частини та сам кривдник намагалися замовчати інцидент. Спочатку говорили, що потерпілого побив хтось із цивільних. // Рівне вечірнє