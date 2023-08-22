У Дубно затримали зловмисника, який завдав тяжкі тілесні ушкодження місцевому жителю

Повідомлення про бійку на вулиці Кирила і Мефодія у райцентрі надійшло на спецлінію 102 учора, 20 серпня, о 20:46.

Слідчо-оперативна група Дубенського РВП на місці події попередньо встановила, що в 67-річний місцевий житель разом із двома 63-річними приятелями відпочивали в одному із місцевих кафе. Втім, продовжити застілля чоловіки вирішили в іншому місці. На вулиці, неподалік одного із закладів громадського харчування, у них виник словесний конфлікт із компанією молодиків, під час якого 24-річний дубенчанин ударив рукою в обличчя 67-річного чоловіка.

Від удару останній упав та вдарився головою об бетонне покриття. Очевидці викликали «швидку»: потерпілого госпіталізували до лікарні із попереднім діагнозом переломом кісток основи черепа.

Після скоєного 24-річний зловмисник утік, втім у результаті проведених невідкладних розшукових заходів та слідчих дій поліцейські уже за декілька годин становили його особу та місцеперебування.

Слідчі затримали 24-річного чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення дубенчанину про підозру у нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України та обрання йому запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Рівненської області