У душовій кімнаті гуртожитку столичного вишу виявили відеокамеру

На даний час правоохоронці проводять усі необхідні дії для встановлення обставин правопорушення та розшуку осіб, причетних до його вчинення. За скоєне зловмисникам загрожує до трьох років обмеження волі.

До поліції Києва надійшло повідомлення про те, що у душовій кімнаті гуртожитку одного зі столичних вузів на вулиці Металістів виявили відеокамеру. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції для встановлення усіх обставин даного інциденту.

Прибувши на місце події, правоохоронці оглянули приміщення, у результаті чого виявили та вилучили камеру відеофіксації. Окрім цього поліцейські відібрали заяви від мешканок гуртожитку та допитали їх в якості потерпілих.

За даним фактом відділом дізнання Солом’янського управління поліції розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 182 Кримінального кодексу України — порушення недоторканності приватного життя. Наразі працівники поліції проводять необхідні слідчі та оперативно-розшукові дії для встановлення мотивів цього вчинку, а також кола осіб, причетних до його скоєння та притягнення їх до відповідальності . Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

Відділ комунікації поліції Києва