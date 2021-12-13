У двох столичних наркозбувачів вилучили «товар» на півтора мільйона гривень

Дилери розповсюджували серед наркозалежних мешканців Києва заборонені речовини, рекламуючи їх у своєму Інтернет-магазині. Серед пропонованого – кокаїн, метадон, LSD, екстазі. За такий «бізнес» фігурантам загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

Встановлено, що організував збут тяжких наркотиків та психотропів 41-річний житель столиці. Для втілення своїх задумів він створив на платформі одного з Інтернет-месенджерів наркомагазин. Серед пропонованого дилером асортименту кокаїн, метадон, екстазі та ЛСД. Товар збував безпосередньо під час особистих зустрічей або через «закладки».

Для розширення свого «бізнесу» він залучив до протиправної діяльності 31-річного киянина, якому постачав оптові партії «товару». Отримував від такої діяльності понад 100 тисяч гривень прибутку щомісяця.

Отримавши підтвердження протиправної діяльності зловмисників, слідчі Головного слідчого управління спільно з оперативниками управління боротьби з наркозлочинністю в Київській області, а також зі службами поліції Київщини за силової підтирки бійців поліції особливого призначення провели низку обшуків за місцем проживання фігурантів. В результаті слідчих дій вилучено 250 г кокаїну, 150 г метадону, понад 250 пігулок екстазі, марки ЛСД, канабіс, а також кошти в іноземній валюті та матеріали для фасування.

Вартість вилученого за цінами «чорного» ринку становить близько півтора мільйона гривень.

Діяльність Інтернет-крамниці заблоковано. Все вилучене скеровано для проведення експертних досліджень.

Слідчі повідомили 41-річному фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, це – незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів у особливо великих розмірах. Суд вже обрав йому запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

Процесуальне рішення відносно його спільника буде прийнято після надходження результатів дослідження.

За вчинене фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному проваджені здійснює Офіс Генерального прокурора.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України