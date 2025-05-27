У директорки департаменту охорони спадщини КМДА проходять обшуки: вона заявляє, що справу сфабрикувано

Фальсифікацію було здійснено, аби суд дозволив проведення обшуку.

Вона зазначила, що правоохоронці направили до Голосіївського районного суду документи з неправдивими або викривленими даними аби отримати дозвіл на проведення обшуків за місцем її роботи. Суддя задовольнив клопотання, внесене старшим слідчим Головного управління Національної поліції Києва, яке було погоджене прокурором Київської міської прокуратури.

“Коротко. Мене звинувачують в тому, що я начебто зловживала своїми повноваженнями депутатки Київської міськради та голови департаменту КМДА та виїздила за кордон”, – пише Соловйова.

Також вона наводить фрагмент судової ухвали: “В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення, причетна Соловйова Марина Михайлівна, 16.11.1961 р.н., депутат КМР від депутатської фракції «Удар», обіймає посаду директора Департаменту охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з 2023 року по теперішній час 3 рази перетинала державний кордон України. Так, під час виїзду за кордон підстав для виїзду не було надано. Водночас встановлено, що Соловйова М.М. з 03 по 09 червня 2023 року перебувала на території Туреччини…”.

Водночас Марина Соловйова наголошує, що не є депутатом Київради та не була на посаді директора департаменту станом на 3 червня 2023 року, як зазначається в ухвалі суду.

“На даній посаді я працюю з 23 серпня 2023 року. Тому, або силовики винайшли машину часу, або їм плювати на закон. Я ж законів не порушувала. А от зловживання з боку силовиків та центральної влади – фіксуються кожного дня. І на відміну від мене, ці «товариші» при високих посадах та погонах”, – констатувала вона. // Дзеркало тижня