У дитсадку на Одещині цькували дворічну дитину: омбудсмен звернувся до поліції
Працівники дитячого садку в Одеській області жорстоко поводилися з дворічною дитиною. Омбудсмен звернувся до правоохоронців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця у Telegram.
Жінка також додала аудіозаписи нібито розмов подружжя, що працює у садку. На записах чути лайку, плач дитини та цькування. Мати дівчинки стверджує, що дитина після відвідин дитсадка почала “поводити себе неадекватно” і відмовлялася туди йти.
Реакція омбудсмена
Лубінець повідомив, що звернувся до Головного управління Національної поліції в Одеській області для розслідування інциденту.
Як зазначив уповноважений, дівчинці погрожували нанести тілесні ушкодження, принижували, використовували нецензурну лексику і залякували. Зі свого боку керівництво закладу не відреагувало на інцидент та проігнорувало його після звернення батьків дівчинки.
“Жодна дитина не може бути об’єктом незаконного посягання на її честь і гідність, не може бути піддана катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню”, – наголосив омбудсмен.