У Фастові затримали лиходія, який заради «розваги» різав колеса, угнав та спалив автівку

18-річний молодик порізав колеса двох автівок, після чого здійснив угон ще однієї машини. Викрадене авто зловмисник відвіз на берег річки, підпалив та знімав пожежу на відео.

Про викрадення авто до поліції повідомила 34-річна фастівчанка. Жінка розповіла, що протягом ночі невідома особа викрала її автомобіль.

Правоохоронці оперативно розшукали викрадений автомобіль. Викрадачем виявився 18- річний раніше місцевий житель. Як з’ясувалось, молодик відпочивав разом із товаришами, вживали алкоголь та вирішили продовжити «розваги». Фастівчанин побачив легковик та вирішив його викрасти скориставшись тим, що двері не були зачинені. Разом із друзями він відштовхав авто до річки та підпалив передні сидіння.

Викрадача автівки затримано у порядку ст. 208 КПК України. Поліція встановлює осіб причетних до даного злочину.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч.1 ст.289 КК України. // Вартові еспресо