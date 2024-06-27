У фігуранта справи зі «зливами» НАБУ та «великого будівника» Голика проводять обшуки

Детективи Національного антикорупційного бюро України проводять обшук у консультанта Офісу президента та власника скандального телефону зі «зливами» НАБУ Юрія Голика. Він також є фігурантом справи про розкрадання під час «Великого будівництва».

Про це повідомили джерела ZN.UA серед правоохоронців. За їхньою інформацією, у Голика забрали телефони та ноутбук. Обшуки відбуваються по справі «зливів» у НАБУ.

Цього ж дня НАБУ проводило обшук у колишнього заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, який зараз є радником міністра оборони. // ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ