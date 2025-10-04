У Фінляндії українку засуджено до 9 років ув’язнення за вбивство свого чоловіка

Окрім тюремного ув’язнення, жінці було наказано виплатити майже €10 тис компенсації родичам жертви

Районний суд Кайнуу (Фінляндія) засудив жінку українського походження до дев’яти років позбавлення волі за вбивство свого чоловіка, також українця, яке сталося 7 жовтня 2024 року в місті Каяані. Злочин стався в будинку пари. Жінка вдарила чоловіка ножем у груди, завдавши йому смертельного поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yle.

У суді обвинувачена заперечила вбивство, стверджуючи, що не мала наміру завдати шкоди чоловікові, і що ніж влучив йому в груди випадково під час боротьби.

Проте районний суд Кайнуу відхилив версію про випадковість. Суд дійшов висновку, що жінка навмисно вдарила чоловіка ножем у груди.

На умисел, за даними суду, також вказали факти, що потерпілому не одразу викликали допомогу, а також перед викликом екстрених служб з квартири були змиті плями крові.

Окрім тюремного ув’язнення, жінці наказано виплатити майже €10 тис компенсації родичам жертви. Наразі вирок ще не набрав законної сили.