У Фонді держмайна України виявлено порушення на 90 мільярдів гривень

За результатами проведеного аудиту виявила порушення у роботі Фонду державного майна України на 90 мільярдів гривень, і є ризики втрати майна орієнтовної вартості більш як 56 мільярдів.

Про це повідомила Рахункова палату України. Аудит проведено за 2020–2021 роки, а з окремих питань за більш тривалий період.

“Неефективність системи управління та контролю за використанням і розпорядженням держмайном господарюючими суб’єктами, якими управляє Фонд державного майна України і його регіональні відділення, призвела до низки недоліків і порушень”, – наголошується у звіті відомства.

Повідомляється також, що під час перевірки аудитори виявили порушення під час адміністрування дохідної частини бюджету на більш як 42 мільйонів гривень.

“Встановлено, що 11 мільйонів гривень фонд і його регіональні відділення використовували непродуктивно, неефективно управляли коштами і майном на більш як 33 мільйона гривень. Крім того, виявлено безпідставно нараховану і виплачену зарплату керівнику одного з державних підприємств та трьом заступникам керівника регіонального відділення. Через необґрунтовані управлінські рішення посадових осіб фонду бюджет втратив більш як 2 мільйони гривень”, – йдеться у повідомленні прес-служби.

Рахункова палата нагадала також про низку порушень, зафіксованих у частині управління майном ДП Пуща-Водиця.

Зокрема, на неконкурентних засадах передали приватним будівельним компаніям під багатоквартирну забудову 9 земельних ділянок загальною площею 308 га у Подільському й Оболонському районах міста Києва без визначення їх ринкової вартості, що унеможливило визначення реальної частки (вкладу) ДП “Пуща-Водиця” в інвестиційних договорах. Реалізація зазначених договорів створює ризики відчуження активів держпідприємства за орієнтовним розрахунком понад 40 мільярдів гривень.

Крім того, 21 земельна ділянка ДП “Пуща-Водиця” загальною площею майже 55 га використовувалась не за цільовим призначенням, що створює високий ризик їх втрати. На момент проведення аудиту за орієнтовним розрахунком вартість цих ділянок становила понад 7 мільярдів гривень. // Прямий

http://rp.gov.ua/PressCenter/News/?id=1486