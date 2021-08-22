У Франківську чоловік зарізав товариша, до якого прийшов у гості

Зловмисник декілька разів вдарив свого знайомого ножем у груди.



У суботу, 21 серпня, мешканець Івано-Франківська виявив свого сусіда мертвим. Повідомлення про подію правоохоронці отримали приблизно о 13:00 години.

Як розповіли у пресслужбі поліції області, під час огляду на тілі загиблого правоохоронці виявили сліди насильницької смерті.

Поліцейські встановили, що 51-річний загиблий розпивав у себе вдома алкогольні напої з 42-річним товаришем. Раптом між нетверезими чоловіками виник словесний конфлікт, під час якого зловмисник схопив до рук ножа та наніс потерпілому низку ударів в грудну клітку. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

Вже за декілька годин правоохоронці розшукали і затримали підозрюваного у злочині.

Зараз вирішується питання про оголошення йому про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.