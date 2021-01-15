У Франківську вночі затримали хуліганів, які трощили МАФи та нападали на правоохоронців

Сьогодні вночі працівники Муніципальної інспекції та поліції охорони затримували групу нетверезих молодих людей, які перевернули декілька турнікетів і копали МАФи на Вічевому майдані.

Через кілька хвилин після отримання повідомлення про порушення муніципали на вулиці Лесі Українки знайшли п’ятьох молодиків.

Чоловіки поводилися зухвало, вживали ненормативну лайку, погрожували працівникам. Один з них спробував напасти на працівника поліції, його зразу було затримано. Після чого компанія вирішила “відбити товариша” у поліцейських. Спільно з працівниками поліції інспектори затримали всіх порушників на місці, інформує Муніципальна інспекція Івано-Франківськ.

Всіх затриманих доставлено до міського відділу поліції, на них складено адміністративні матеріали. // kurs.if.ua