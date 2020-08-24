У Франківську затримали чоловіка, який втік з військової служби

В Івано-Франківську патрульні затримали чоловіка, який перебуває у розшуку — він самовільно залишив військову службу.

Про це інформує пресслужба патрульної поліції у мережі Facebook.

“Цієї ночі на вулиці Калуське шосе поліцейські помітили та зупинили автомобіль Volkswagen Golf, який рухався з порушенням правил дорожнього руху. Під час перевірки документів, інспектори встановили, що 45-річний водій перебуває у розшуку за ч. 4 ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби) ККУ, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали чоловіка, відвезли до міського відділу поліції та передали оперативним працівникам для встановлення всіх обставин. // Діло