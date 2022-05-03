У Гайсинському районі затримали підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітньої

Затримали 34-річного зловмисника на місці вчинення особливо тяжкого злочину — за місцем його проживання. Правопорушник запросив до себе додому 15-річну знайому, де напав на неї та познущався.

Як розповів керівник Відділу поліції № 1 Гайсинського районного управління поліції Вадим Революк, потерпіла мешканка Чернігова, яка тимчасово проживає в Бершаді. Дівчина зустрілась зі зловмисником, вони мали намір поїхати у гості. Але перед цим підозрюваний, який перебував напідпитку, запропонував неповнолітній зайти до нього додому. У власному будинку затриманий напав на дівчину, та, погрожуючи фізичною розправою, зґвалтував її.

Друзі, які очікували на потерпілу з правопорушником, вирішили поїхати до останнього додому, оскільки ніхто з них не відповідав на дзвінки. Зайшовши до будинку, вони побачили дівчину в безпорадному стані. Зрозумівши, що трапилось — зателефонували до поліції.

Зловмисник затриманий в процесуальному порядку та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Встановлено, що у суді відносно підозрюваного на розгляді перебувають справи за вчинення злочинів, передбачених ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 129 (Погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.3 ст. 152 кримінального кодексу України (зґвалтування). Такий злочин карається позбавленням волі на строк до 12 років.

Зловмиснику повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Відділ комунікації поліції Віннцької області