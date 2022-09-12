У Гайсинському районі водій із 3,58 проміле алкоголю в крові за 7000 намагався відкупитись від поліцейських

11 вересня поліцейські зупинили водія автомобіля Opel Cadet. Під час спілкування із правопорушником правоохоронці помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Аби уникнути відповідальності правопорушник запропонував їм грошові кошти. Слідством розпочато досудове розслідування.

34-річного мешканця Бершадської територіальної громади поліцейські сектору реагування патрульної поліції зупинили близько 22 години в місті Бершадь.

Під час спілкування з водієм інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. При освідуванні вміст алкоголю у крові правопорушника сягнув позначки 3.58 проміле.

За не складання протоколу чоловік запропонував поліцейським неправомірну вигоду у сумі 7000 гривень. Неодноразове попередження поліцейських про кримінальну відповідальність не зупинило водія. Останній наполягав на «вирішенні ситуації». Слідчо-оперативна група задокументувала злочин.

Транспортний засіб поміщений на арештмайданчик.

За цим фактом слідством розпочато досудове розслідування за ч. ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Порушнику загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру у вчиненні злочину.

Також на водія поліцейські склали адміністративні матеріали за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 130 (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції), та ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх для перевірки, або стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відділ комунікації поліції Вінницької області