У Генштабі ЗСУ назвали цілі російських окупантів на найближчу перспективу

Йдеться про нарощення інтенсивності застосування авіації та завдання ракетних ударів, тотальне знищення цивільної інфраструктури та мирного населення, оточення й знищення угрупувань українських військ та зрив постачання озброєння.

У Генеральному штабі Збройних сил України назвали основні цілі російських окупантів на найближчу перспективу.

Як передає УНІАН, про це заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов сказав на брифінгу.

«Як же оцінює поточну ситуацію Генеральний штаб? Насамперед, стратегічна мета президента Російської Федерації залишається незмінною: знищення України як держави», — наголосив Громов.

Він сказав, що РФ передбачає зосередження зусиль на окремих ключових напрямках фронту, і зокрема на сході та півдні України.

За його словами, ворог паралельно із військовими діями буде продовжувати вживати заходів, спрямованих на дестабілізацію внутрішньо-політичної і соціально-економічної ситуації в Україні.

У зв’язку з цим він перерахував пріоритетні завдання противника, які будуть здійснюватися найближчим часом.

Зокрема, йдеться про нарощення інтенсивності застосування авіації та завдання ракетних ударів як по позиціям українських військ, так і цивільним, а також логістичним об’єктам по всій території України.

Також йдеться про продовження тотального знищення цивільної інфраструктури та мирного населення, насамперед за рахунок нанесення ракетно-авіаційних ударів (за сценарієм так званого «сирійського досвіду»).

Крім того, у подальшому окупанти намагатимуться робити оточення й знищення угрупувань об’єднаних сил, створення стійкого сухопутного коридору з Ростовської області РФ до тимчасово окупованого Криму і далі до молдовської території Придністров’я. Громов сказав, що Росія хоче позбавити Україну виходу до Чорного і Азовського морів.

Разом з тим, загарбники будуть намагатися виявляти та зривати маршрути логістичного забезпечення українських військ, знищувати бази, склади, арсенали озброєння та військової техніки, боєприпасів та інших запасів. Також окупанти намагатимуться зривати постачання озброєння і техніки від західних партнерів.

«Незважаючи на потужні зусилля, противнику вже понад три місяці не вдається досягти проголошених цілей так званої операції, проте, нам не на часі розслаблюватися», — сказав Громов.

Він додав, що українські військові роблять усе можливе і неможливе для стримування противника.