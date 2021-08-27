У «Гепінську» облили фарбою постамент Героям Небесної сотні. Ні влада, ні поліція не реагують

Близько тижня у Харкові стоїть облитий білою фарбою постамент Героям Небесної сотні.

Місцеві жителі побачили спаплюжений постамент у суботу, 21 серпня. Через п’ять днів до поліції звернулася жінка, яка проходила повз, розповів Суспільному харків’янин Валентин Бистріченко.

«Вона звернулася учора ввечері до поліції, написала заяву про вандалізм. Я звернувся до депутатів, щоб була якась реакція — почистили. Якщо комунальники цього не зроблять, ми самі вийдемо і зробимо», — сказав Бистріченко 27 серпня.

Заяв щодо постаменту правоохоронці не отримували, повідомила 27 серпня Суспільному речниця поліції Харківщини Альона Соболевська. // Суспільне